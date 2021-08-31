Украинский пловец Трусов взял еще одно "золото" Паралимпиады

Украинский пловец Трусов взял еще одно "золото" Паралимпиады

Украинский пловец Андрей Трусов завоевал еще одну золотую медаль Парадимпиады-2020 в Токио. На этот раз в заплыве на 50 метров, сообщает РБК-Украина.

"Андрей Трусов - победитель мужского заплыва на 50 метров вольным стилем S7", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что еще один украинец Евгений Богодайко завоевал бронзовую медаль, вторым стал колумбиец Карлос Даниэль Серрано.

Напомним, накануне Трусов стал паралимпийским чемпионом на дистанции 100 метров на спине.

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