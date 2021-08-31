Растаможка евроблях за 2,5 месяца принесла госбюджету более 1 млрд грн

За 2,5 месяца в госбюджет Украины поступило более 1 млрд грн от упрощенного таможенного оформления и налогообложения авто на еврономерах. Cредства пойдут на борьбу с Covid-19, в частности проведение вакцинации, сообщает UBR.

Отмечается, что с 15 июня по 27 августа текущего года включительно 28 тыс. евроблях прошли упрощенное таможенное оформление и налогообложение.

Гостаможня продолжает координировать работу таможенных пунктов и коммуницирует с общественностью по возможности упрощенного таможенного оформления и налогообложения транспортных средств, предусмотренных законами Украины от 15 апреля 2021 года 1402-ІХ и 1403-ІХ.

На упрощенное таможенное оформление и налогообложение отведено 180 календарных дней – дедлайн 10 ноября 2021 года. Для участников боевых действий, которые находятся непосредственно на территории ООС более 90 дней со дня вступления в силу законов, срок составляет 270 календарных дней – до 8 февраля 2022-го. Отсчет начался со дня вступления в силу законов – 15 мая, а не со дня введения в действие – 15 июня.

"Упрощенка" касается:

легковушек (код УКТ ВЭД 8703) и машин для перевозки грузов (код УКТ ВЭД 8704) общим весом до 3,5 тонн;

авто, которые были ввезены в Украину в режиме временного ввоза/транзита и по состоянию на 31 декабря 2020 находились в Украине;

авто, с года выпуска которых прошло 5 и более лет.

Такие транспортные средства временно освобождаются от уплаты ввозной пошлины.

Следовательно, владельцы должны заплатить: