Стала известна дата встречи Путина и Лукашенко

Стала известна дата встречи Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Они встретятся 9 сентября в Москве.﻿ Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина.

Лукашенко посетит с рабочим визитом Москву 9 сентября и проведет переговоры с Путиным.

"Я вам могу подтвердить, что, действительно, на 9 сентября намечен рабочий визит президента Лукашенко в Москву. Состоятся переговоры двух президентов, и два президента дадут пресс-конференцию" , - сказал представитель Кремля.

Анастасия Рокитна