У Кремле следят за визитом Зеленского в США – Песков

Власти Российской Федерации внимательно следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. И не видят в этом визите рисков для отношений Москвы и Вашингтона, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова.

"Мы не считаем в праве вмешиваться в отношения двух суверенных государств: США и Украины. Не собираемся это делать. Мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США могут использовать свое влияния на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации минских соглашений, а также договоренностей, которые были достигнуты в Париже" , - отметил он.

Он также отметил, что в Кремле не считают, что поездка Зеленского в США несет риски для отношений Москвы и Вашингтона.