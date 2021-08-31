Задержанного агента ФСБ РФ будут судить в Северодонецке

По материалам контрразведки, перед судом предстанет боевик, который по заданию ФСБ РФ готовил террористический акт на территории Украины. Его целью был ведущий специалист по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ, сообщает СБУ.

В ходе досудебного расследования следователи СБУ задокументировали, что злоумышленник въехал на подконтрольную территорию нашего государства с РФ и по заданию спецслужбы страны-агрессора планировал взорвать автомобиль с военным специалистом. Для этого он хотел использовать самодельное взрывное устройство.

По имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна была стать местью российских спецслужб за его показания в одном из дел СБУ. А именно - в производстве о раскрытой в феврале 2021 агентурной сети ФСБ РФ (ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере).

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры следователи СБУ собрали достаточные доказательства совершения уличенным агентом ФСБ РФ правонарушений, предусмотренных сразу тремя статьями Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление),

ч. 1 ст. 258 (террористический акт),

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.