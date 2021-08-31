За легализацию "евроблях" украинцы заплатили миллиард гривен

За два месяца в Украине растаможили 28 тысяч "евроблях", сообщает 24 Канал.

С 15 июня было растаможено 28 тысяч транспортных средств, пишет пресс-служба Гостаможни. Также отмечается, что собранные средства пойдут на "борьбу с COVID-19".

Заместитель Председателя Гостаможслужбы Украины Руслан Черкасский отметил взаимную заинтересованность в успешной имплементации этих законов: "Государство получит дополнительные поступления в бюджет, крайне важные для поддержки медицинской системы. В то же время граждане, пользующиеся автомобилями с иностранной регистрацией, могут стать их полноценными владельцами в полном соответствии с действующим законодательством".

Упрощение будет касаться легковых автомобилей (код УКТ ВЭД 8703) и автомобилей для перевозки грузов (код УКТ ВЭД 8704), общим весом до 3,5 тонн,

которые были ввезены в Украину в режиме временного ввоза или транзита и по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в Украине;

с года выпуска которых прошло 5 и более лет;

Такие транспортные средства временно освобождаются от уплаты ввозной пошлины.

Следовательно, владельцы вынуждены оплатить:

акцизный налог (сумма коэффициентов по формуле: возраст авто + тип двигателя + объема двигателя);

НДС – 20%; от суммы акцизного налога.

В Гостаможне напомнили, что льготная растаможка в Украине будет действовать до 10 ноября 2021 года. На проведение этой программы было выделено 180 календарных дней. При этом, для воинов ООС, находящихся в расположении частей на линии разграничения более 90 дней, срок растаможки истекает 08 февраля 2022 года. То есть 270 календарных дней

Отсчет исчисляется со дня вступления в силу законов – 15 мая, а не со дня введения в действие – 15 июня, подчеркнули в Гостаможне.