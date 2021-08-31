Еще один автопроизводитель полностью перейдет на электромобили

Премиальный бренд DS Automobiles объявил о переходе на производство электрокаров, сообщает 24 Канал.

Начиная с 2019 года, DS Automobiles продает электрифицированные автомобили, однако с 2024 года модельная линейка производителя полностью будет состоять из 100-процентных электромобилей.

Компания не вдается в подробности, но заявляет, что начнет с электрической версии DS 4. Следом будет представлен новый дизайн, с которым будет выпущен “первый 100% электрический проект от Stellantis на основе платформы STLA Medium”.

“Скейт” STLA Medium предусматривает длину автомобилей от 4 200 до 5 000 мм. Также платформа может нести батарейные блоки мощностью 87 – 104 кВт-ч, которые обеспечивают запас хода до 700 км.