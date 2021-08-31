Дипломат: США сэкономили 1 трлн долларов на ядерном разоружении Украины

Владимир Зеленский с супругой прибыл в США для встречи с американским президентом Джо Байденом, запланированной на 1 сентября. В рамках визита украинский президент 31 августа встретится с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает Украина 24.

Украинской стороне следует напомнить, что США, благодаря программе ядерного разоружения Украины, сэкономили 1 трлн долларов, следовательно, Украина имеет право просить военную помощь на сумму более 60 млн долларов, выделенных ранее. Об этом заявил дипломат Александр Левченко, комментируя возможные темы обсуждения между Зеленским и Остином.

"В Украине первая проблема – Военно-морские силы, у нас слабо прикрыто черноморское побережье, и опасность со стороны военной группировки в Крыму очень большая. Президент анонсировал большую программу строительства военно-морского флота, уже были серьезные договоренности с Великобританией. Но США владеют самым крупным флотом в мире, надеемся, что в этих программах США будут помогать.

И другие вещи, которые у нас остаются сложными, - это Военно-воздушные силы, потому что самолеты еще советского производства. Время не стоит на месте, и нужно думать на будущее, какой тип самолета будет главным среди истребителей или бомбардировщиков. США в этом плане производят и продают, вопрос в том, что в первом и втором случае это все дорогостоящие продукты. 60 млн долларов – очень незначительная сумма, если говорить о военно-оборонном комплексе" , - сказал дипломат.

Левченко допустил, что после выхода войск США из Афганистана Украина может получить подтверждение статуса союзника.

"Мы должны напомнить, что с 1991 года, когда начался процесс ядерного разоружения, закончившийся в 1996 году, США сэкономили 1 трлн долларов, только по украинскому оружию. Конечно, мы бы хотели, чтобы таким образом учитывалось то, что Украина нуждается в поддержке со стороны нашего стратегического союзника, и наши ожидания – что этот статус будет подтвержден, несмотря на то, что ситуация в Афганистане требовала некоторых корректив" , - сказал эксперт.

Как сообщает официальный сайт Белого дома, Байден подписал документ, в соответствии с которым 60 млн долларов направляются на нужды Министерства обороны Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Украине нужна помощь от США, но не нужны подарки.