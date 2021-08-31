Лавров прокомментировал вопрос "Крымской платформы"

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что вопрос Крыма "закрыт". По его словам, украинские власти якобы это уже поняли, сообщает Цензор.НЕТ.

РосСМИ отмечают, что так он прокомментировал итоги украинской "Крымской платформы".

"Убежден, руководители Украины поняли, что вопрос Крыма закрыт", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также заявил, что Украина пытается помешать проведению выборов в России.