"Слуги" и ОПЗЖ объединились для блокирования трибуны Киевсовета
Депутаты фракций "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "Слуга народа" заблокировали трибуну Киевсовета перед началом пленарного заседания под председательством городского главы Виталия Кличко. Об этом заявил депутат фракции "Европейская солидарность" Сергей Таран, сообщает Деловая столица.
"В Киевсовете блокируют трибуну ОПЗЖ и "слуги". Считают, что у них мало полномочий. Для чего им эти полномочия, пока не рассказывают. Программные дебаты их не интересуют, речь идет лишь о, как они утверждают, "узурпации" власти в Киеве", — написал он у себя в Facebook.
"Действительно, в Киевсовете нет монобольшинства. Зато только что образовалось минибольшинство — его вы прямо сейчас видите на трибуне", — прокомментировал депутат соответствующее фото.
На ситуацию также отреагировал депутат от партии "УДАР" Дмитрий Белоцерковец:
"И такое бывает. Фракция "Слуги народа" вместе с представителями фракции ОПЗЖ блокируют трибуну в Киевсовете".
Отметим, что общее количество депутатов ОПЗЖ и "слуг народа" в Киевсовете составляет 24. Это даже меньше, чем количество депутатов фракции "ЕС".