"Слуги" и ОПЗЖ объединились для блокирования трибуны Киевсовета

Депутаты фракций "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "Слуга народа" заблокировали трибуну Киевсовета перед началом пленарного заседания под председательством городского главы Виталия Кличко﻿. Об этом заявил депутат фракции "Европейская солидарность" Сергей Таран, сообщает Деловая столица.

"В Киевсовете блокируют трибуну ОПЗЖ и "слуги". Считают, что у них мало полномочий. Для чего им эти полномочия, пока не рассказывают. Программные дебаты их не интересуют, речь идет лишь о, как они утверждают, "узурпации" власти в Киеве" , — написал он у себя в Facebook.

"Действительно, в Киевсовете нет монобольшинства. Зато только что образовалось минибольшинство — его вы прямо сейчас видите на трибуне" , — прокомментировал депутат соответствующее фото.

Блокирование в Киевсовете/Facebook Dmitriy Belotserkovets

На ситуацию также отреагировал депутат от партии "УДАР" Дмитрий Белоцерковец:

"И такое бывает. Фракция "Слуги народа" вместе с представителями фракции ОПЗЖ блокируют трибуну в Киевсовете".

Отметим, что общее количество депутатов ОПЗЖ и "слуг народа" в Киевсовете составляет 24. Это даже меньше, чем количество депутатов фракции "ЕС".