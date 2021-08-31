Брюссель заявил о готовности провести консультации с Киевом по "СП-2"

Европейская комиссия заявляет о своей готовности провести консультации, запрошенные Киевом по причине дальнейшей реализации проекта "Северный поток-2", который угрожает безопасности Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в том числе, по вопросам энергетики и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их запрос о консультациях", - сообщили в ЕК.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС "по-прежнему придает большое значение энергетической безопасности Украины" .

"Мы по-прежнему готовы обсудить любые волнующие Украину вопросы" , - заверили в Брюсселе.

Как сообщалось, 22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом провести консультации по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США.

В Украине убеждены, что реализация этого проекта угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. В соответствии с договоренностями между Берлином и Вашингтоном, в случае функционирования нового трубопровода "Северный поток-2" ФРГ обязуется принимать меры, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.