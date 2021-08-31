Сын Тины Кароль в английской школе покрасовался в шароварах и вышиванке

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых показала своего подросшего сына Вениамина. Мальчик позировал на камеру в вышиванке и шароварах в Англии, сообщает Обозреватель.

Знаменитость отметила, что очень гордится сыном. Соответствующие фото артистка опубликовала на странице в Instagram-stories.

На данный момент Вениамин проживает и учится за границей. На кадрах видно, как мальчик позирует на камеру в вышиванке, шароварах и ярко-красных ботинках. Рядом с ним в таком же образе находились и другие дети.

Сын Тины Кароль в вышиванке и шароварах. Источник: Скриншот

К слову, 13-летний Вениамин учится в одном из самых престижных учебных заведений Лондона – в Repton Preparatory School. Школа располагается в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина Кароль платит за учебу сына около миллиона гривен в год.

Помимо учебы, Вениамин в свободное время играет на фортепиано и барабанах, а также занимается фехтованием и регби.