Glusco сдает АЗС в аренду

В связи с тяжелым финансовым положением, вызванным блокировкой полноценной работы на протяжении пяти месяцев, сеть АЗК Glusco приняла решение сдать в аренду несколько автозаправочных комплексов для покрытия операционных затрат. Об этом сообщил представитель топ-менеджмента компании, сообщает Enkorr.

«Сеть фактически банкрот — торговля газом и работа магазинов не обеспечивают покрытия текущих затрат, поэтому мы приняли решение сдать несколько станций в аренду, чтобы перекрыть нехватку средств на содержание сети и персонала» , — рассказал он.

По его словам, в аренду будет сдано 6-7 АЗК. На сегодняшний день два комплекса уже приступили к работе под брендом «ВОГ», один — под «Кло» и еще один — под «БРСМ». Все они находятся в Киеве.

По словам собеседника, компания вела переговоры с большинством основных участников рынка, будучи заинтересованной в получении наибольшей выгоды от сдачи станций.

Что касается грядущей смены собственника сети Glusco и его позиции в отношении передачи станций в аренду, собеседник издания сказал, что заключаемые договора не предусматривают продолжительных сроков аренды и в любом случае у арендаторов будет временной лаг завершения работы на комплексах Glusco.

Как сообщалось, 11 марта 2021 г. СБУ совместно с фискальной службой блокировали работу компании «Глуско Украина», управляющей одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, принадлежащих Proton Energy Group S.A..

Вменяемые правоохранительными органами обвинения в адрес сети АЗС в компании назвали абсурдными и безосновательными. В Glusco отмечали, что работа сети была заблокирована в рамках уголовного производства, открытого в отношении компании «Альтернатив Энерджи Сорсес Компани», которая не имеет к ней никакого отношения.