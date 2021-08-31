Лилия Ребрик показала вечеринку, которую устроила в день рождения старшей дочери

В понедельник, 30 августа, старшая дочь Лилии Ребрик отмечала день рождения. Диане исполнилось 9 лет. По случаю праздника актриса устроила для именинницы семейную вечеринку, на которую пригласила родителей мужа, сообщает 24 Канал.

Из-за безумного графика репетиций и съемок Лилия Ребрик редко бывает дома, поэтому при любом случае проводит время с родными. В день рождения дочери она всю себя посвятила семье – не только детям и мужу, но и свекрови и свекру, которые пришли поздравить звездную внучку.

Для 9-летней Дианы и 3-летней Полины родители подобрали одинаковые наряды – пышные розовые пачки из фатина, белые футболки и лосины с розовыми надписями Diana party. Девушки были в восторге от праздничных костюмов.

Просторную светлую гостиную Лилия Ребрик и Андрей Дикий украсили розовыми и золотистыми шариками.

"Diana party в разгаре. С днем рождения, Диана. Обожаю семейные вечера," , – поделилась Лилия Ребрик.