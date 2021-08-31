Милые, но злые: 4 проблемные породы собак

Когда дело доходит до выбора щенка, многие хотят получить симпатичного послушного и верного питомца. Однако в некоторых случаях следует помнить, что внешность бывает обманчива и за миловидной мордочкой может скрываться проблемный характер, сообщает Профиль.

Чихуахуа

Специалисты из American Temperament Test Society выяснили, какие небольшие породы собак отличаются взрывным темпераментом.

Чихуахуа

Чихуахуа считается одной из самых маленьких пород собак и самых старых в Америке. Впервые она была завезена в Европу известным мореплавателем Христофором Колумбом. Чихуахуа обычно очень лояльны и преданы своим владельцам, но, как правило, это собаки для одного-двух человек. На всех остальных, кто посмеет подойти к хозяину, они могут яростно лаять или даже укусить. Поскольку это крайне темпераментные животные, они не особенно дружелюбны с детьми, .

Такса

Таксы появились в Германии в XVII веке и использовались в основном для охоты на барсуков. К концу Первой мировой войны собаки оказались на грани исчезновения. По словам специалистов, такса страдает от "синдрома маленькой собаки". Это означает, что свой небольшой размер она часто пытается компенсировать агрессивным поведением. Если социализировать питомца в раннем возрасте, то в будущем можно получить послушную собаку, которая сможет ладить даже с детьми.

Чау-чау

Точное происхождение чау-чау неизвестно, но считается, что они возникли тысячи лет назад в Китае или Монголии, где их чаще всего использовали в качестве охотничьих и пастушьих собак. Обычно чау-чау обладают сильно доминирующим характером и временами могут становиться напористыми. Из-за этого собак не рекомендуется заводить новичкам. Чтобы вырастить чау-чау воспитанным и послушным необходима твердая рука хозяина и постоянное обучение.

Джек-рассел-терьер

Эти небольшие собаки появились в Англии, где в основном использовались для охоты на лис. Как правило, это очень энергичные и упрямые животные, которые не отличаются терпением. Большинство экспертов не рекомендуют заводить их семьям с маленькими детьми, особенно, если до этого опыта воспитания собак не было.