Доход майнеров Ethereum вырос на 60%

Совокупный доход Ethereum-майнеров в августе достиг $1,65 млрд и на 60% превысил показатель за июль, сообщает ForkLog.

Источник: The Block

Рост произошел несмотря на активацию 5 августа в ходе харфорка London предложения EIP-1559, предусматривающего сжигание части комиссий.

На момент написания суммарно сожжено 146 819 ETH стоимостью около $488 млн.

Источник: Watch The Burn

Это не помешало майнерам получить за месяц комиссий на сумму $644,14 млн против $201 млн в июле.

Способствовал росту бум на рынке невзаимозаменяемых токенов (NFT). В августе объем торгов на крупнейшем NFT-маркетплейсе OpenSea превысил $3 млрд, превзойдя на 800% показатель за предыдущий месяц.

Кроме того, цена Ethereum в августе значительно выросла относительно июльских уровней. На фоне хардфорка котировки преодолели отметку $2800, следом поднявшись к $3100. В середине месяца курс достиг $3300.

4-часовой график ETH/USD на бирже Bitstamp. Данные: TradingView

Хешрейт Ethereum в августе обновил максимум на отметке 646,7 TH/s, превзойдя достигнутый в мае показатель в 643,8 TH/s.

Однако выручка майнеров за май в размере $2,39 млрд остается рекордной.