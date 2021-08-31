Jerry Heil едет в США: певица стала первой украинкой-победительницей престижного конкурса

Украинская певица Jerry Heil победила в престижном международном музыкальном онлайн-конкурсе Djooky Music Awards и поедет записываться в США, сообщает УНИАН.

Радостную новость исполнительница сообщила в своем Instagram.

"Мы это сделали! Я победила! Вы хоть понимаете, что вы сделали для меня? Каждой и каждому, кто голосовал и шейрил, такой низкий поклон! В самые ноженьки! Пандатим! Мы – сила! Вы у меня очень мощные! Мои люди! Спасибо, что вы есть!" – не сдерживала эмоции певица.

Jerry Heil стала первой украинкой, победившей в Djooky Music Awards. Конкурс охватывает более 100 стран-участниц.

фото instagram.com/thejerryheil

Своим призом певица выбрала полный цикл работы над песнями в студии Capitol Records в Лос-Анджелесе.