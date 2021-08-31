Стала известна главная причина смерти от СOVID-19

Американские исследователи выяснили главную причину летальности при тяжелых формах коронавирусной инфекции, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что ключевую роль в этом играют вирусные частицы в легких.

"Мы провели пока самое детальное исследование нижних воздушных путей у людей с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 служит неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких", – отметил адъюнкт-профессор Университета Нью-Йорка Имран Сулайман.

Ученые проанализировали развитие вторичных инфекций в легких у 580 пациентов, которые в критическом состоянии попали в клинику Университета Нью-Йорка в марте 2020 года.

Выяснено, что именно высокая концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях - приводит к смерти. В тканях органов дыхания погибших от данного вируса было в десять раз больше частиц коронавируса, чем у выживших.