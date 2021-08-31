Модные юбки 2021: какие модели будут в тренде этой осенью

Этой осенью на пике популярности будет плиссированная юбка. Но не ею единой. Далее модные юбки 2021 года, которые вы не захотите снимать, сообщает УНИАН.

Плиссированная юбка

Уникальность этой модной юбки заключается в том, что она подходит под разные стили - будь то лодочки или кеды, футболка или рубашка. В любом варианте она будет выглядеть стильно и ярко. Кроме того, она идеально скрывает недостатки фигуры.

Кожаная юбка

Это стильная и современная модель. Не бойтесь, что вы можете выглядеть вульгарно. Это вовсе не так. Но сочетать такую юбку лучше с более нейтральной одеждой и кедами.

Трикотажная юбка

Трикотаж - это маст хев каждой модницы. Такая модная юбка должна быть в гардеробе всех модниц. Мало того, что осенью вам будет в ней тепло, так еще и образ ваш будет выглядеть максимально стильно.

Стеганные юбки

Это новый тренд, который пришел к нам совсем недавно. Изначально из такого материала делали верхнюю одежду, затем сумки, а сейчас мода дошла и до одежды и обуви.

Юбки с высокими разрезами

Хотите добавить в свой образ немного сексуальности и сделать его еще более женственным? Тогда этот вариант модной юбки 2021 именно для вас. Визуально такие юбки удлиняют ножки и, конечно, приковывают к себе внимание.