Безвкусица: 5 способов отделки потолка, которые испортят интерьер
Если и проводить эксперименты с отделкой потолка, то делать это необходимо грамотно. Иначе есть риск получить безвкусицу, которая точно испортит интерьер, сообщает Профиль.
От каких способов оформления потолка следует отказаться?
Многоуровневая конструкция
Такие сложные многоярусные потолки в квартире смотрятся не очень привлекательно. Более того, они отнимают сантиметры от высоты, а выглядит чересчур тяжеловесно для обычного жилья. Простой одноуровневый потолок в стандартной квартире выглядит гораздо привлекательнее, особенно когда высота стен – 2,75 м и ниже.
Графика, рисунки и фотопленка
Яркие рисунки на потолке выглядят безвкусно. Кроме того, они перегружают интерьер – к тому же подобный потолок делает помещение ниже.
Экстремальные цвета
Неграмотно подобранный цвет для потолка перечеркнет всю привлекательность интерьера. Экспериментировать с ними нужно крайне внимательно и аккуратно.
Яркая подсветка
Это хорошее решение для гостиной, однако лишь в том случае, если оттенки светодиодов выбраны правильно. Лучше отказаться от ярких цветов – такие, скорее, будут утомлять и раздражать.
Лепнина
Лепнина смотрится очень аристократично и достойно, но лишь на высоких потолках. В интерьеры стандартных квартир подобный декор вписать очень сложно. Чтобы в итоге не получить безвкусицу, необходимо подумать, будет ли это удачным решением.