Безвкусица: 5 способов отделки потолка, которые испортят интерьер

Если и проводить эксперименты с отделкой потолка, то делать это необходимо грамотно. Иначе есть риск получить безвкусицу, которая точно испортит интерьер, сообщает Профиль.

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От каких способов оформления потолка следует отказаться?

Многоуровневая конструкция

Такие сложные многоярусные потолки в квартире смотрятся не очень привлекательно. Более того, они отнимают сантиметры от высоты, а выглядит чересчур тяжеловесно для обычного жилья. Простой одноуровневый потолок в стандартной квартире выглядит гораздо привлекательнее, особенно когда высота стен – 2,75 м и ниже.

Графика, рисунки и фотопленка

Яркие рисунки на потолке выглядят безвкусно. Кроме того, они перегружают интерьер – к тому же подобный потолок делает помещение ниже.

Экстремальные цвета

Неграмотно подобранный цвет для потолка перечеркнет всю привлекательность интерьера. Экспериментировать с ними нужно крайне внимательно и аккуратно.

Яркая подсветка

Это хорошее решение для гостиной, однако лишь в том случае, если оттенки светодиодов выбраны правильно. Лучше отказаться от ярких цветов – такие, скорее, будут утомлять и раздражать.

Лепнина

Лепнина смотрится очень аристократично и достойно, но лишь на высоких потолках. В интерьеры стандартных квартир подобный декор вписать очень сложно. Чтобы в итоге не получить безвкусицу, необходимо подумать, будет ли это удачным решением.