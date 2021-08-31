Мэр Ивано-Франковска пригрозил увольнением за отказ от вакцинации

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что все работники городского совета должны быть вакцинированы. В противном случае они будут уволены, сообщает РБК-Украина.

"Пора колоться. Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы!.. Даю две недели" , - написал мэр Ивано-Франковска.

При этом он подчеркнул, что единственной "отмазкой" при отказе от регистрации может быть справка врача, подтверждающая противопоказания.

"Нравится-не нравится, мы являемся примером для всех. Не хотите вакцинироваться - заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение" , - пригрозил Марцинкив.

Инна Собора