ФРГ готова помогать функционированию аэропорта в Кабуле

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности ее страны оказывать техническую помощь в обеспечении работы аэропорта в Кабуле, сообщает Интерфакс-Украина.

"В эти дни "Талибан" переносит свое присутствие из Дохи в Кабул. Это значит, что мы должны понять, как нам в эти дни поддерживать контакты. Возникает вопрос, когда снова начнет действовать аэропорт, об этом мы будем говорить с Катаром и Турцией. Наш глава МИД заявил, что он готов оказывать тут техническую помощь. Мы, как федеральное правительство, готовы оказать техническую помощь", - сказала Меркель журналистам в Берлине во вторник.

По ее словам, переговоры с "Талибаном" ведутся для того, чтобы вывезти беженцев и оказать гуманитарную помощь.