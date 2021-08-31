Как узаконить самовольное строительство

Как узаконить самовольное строительство

В бюро правовой помощи предоставили пошаговое разъяснение, как узаконить самовольное строительство, сообщает ЛигаБизнес.

Владельцу или пользователю земельного участка, на котором самовольно построено сооружение, следует провести техническое обследование строительства, потом обратиться к органам государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК). В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления, органы ГАСК должны бесплатно принять объект строительства в эксплуатацию.

Порядок проведения технического обследования и принятия в эксплуатацию таких объектов самовольного строительства утвержден приказом Минрегиона от 03.07.2018 № 158. При этом техническое обследование индивидуальных (усадебных) жилищных домов, садовых, дачных домов общей площадью до 300 квадратных метров включительно, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений общей площадью до 100 квадратных метров включительно проводится в ходе их технической инвентаризации с соответствующей отметкой в техпаспорте.

К владельцам (пользователей) земельных участков штрафные санкции за выполнение строительных работ без получения документов, которые дают право на их выполнение, и за эксплуатацию или использование объектов строительства, не принятых в эксплуатацию, не применяются. Принятие в эксплуатацию объектов осуществляется безвозмездно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления, по результатам технического обследования объекта, путем регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации.

К заявлению о принятии в эксплуатацию объекта нужно приложить:

  • два экземпляра заполненной декларации;
  • отчет о проведении технического обследования объекта с информацией о возможностях его надежной и безопасной эксплуатации (кроме индивидуальных (усадебных) жилищных домов, садовых, дачных домов общей площадью до 300 квадратных метров включительно, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений общей площадью до 100 квадратных метров включительно);
  • заверенные в установленном порядке копии: документа, который удостоверяет право собственности или пользования земельным участком, на котором размещен объект;
  • технического паспорта (с отметкой о проведенном техническом обследовании).

Один экземпляр декларации после ее регистрации возвращается заказчику, а второй остается в органе ГАСК, который ее зарегистрировал. Датой принятия в эксплуатацию объекта является дата регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Зарегистрированная декларация является основанием для заключения договоров о поставке на принятый в эксплуатацию объект необходимых для его функционирования ресурсов - воды, газа, тепла, электроэнергии, включения данных о таком объекте в государственную статистическую отчетность и оформление права собственности на него.

После принятия объекта в эксплуатацию нужно обратиться в ЦНАП для проведения процедуры государственной регистрации права собственности на новострой с такими документами:

  • документ, который в соответствии с требованиями законодательства свидетельствует о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта;
  • технический паспорт на объект недвижимого имущества;
  • документ, который подтверждает присвоение объекту недвижимого имущества адреса;
  • письменное заявление или договор совладельцев о распределении долей в общей собственности на новый объект недвижимого имущества (в случае, когда государственная регистрация проводится относительно имущества, которое покупается в общую частичную собственность);
  • договор о совместной деятельности или договор простого общества (в случае, когда государственная регистрация проводится относительно имущества, строительство которого осуществлялось в результате совместной деятельности).

Если же объект самовольного строительства не отвечает вышеописанным критериям, например, построен на земельном участке, который имеет другое целевое назначение, узаконить его возможно только через суд.

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