Сборная Украины по баскетболу узнала соперников в отборе на ЧМ-2023
Состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира по баскетболу 2023 года, сообщает УНИАН.
В отборе среди европейских команд подопечные Айнарса Багатскиса выступят в группе G. Сборные Грузии, Испании и Северной Македонии стали соперниками Украины.
Результаты жеребьевки
Группа A: Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия
Группа B: Беларусь, Великобритания, Греция, Турция
Группа C: Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения
Группа D: Израиль, Германия, Эстония, Польша
Группа E: Франция, Португалия, Венгрия, Черногория
Группа F: Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия
Группа G: Грузия, Северная Македония, Испания, Украина
Группа H: Россия, Нидерланды, Исландия, Италия
Отбор на чемпионат мира по баскетболу: справка
- На первом групповом этапе команды сыграют в два круга - домашние и гостевые матчи. Турнир пройдет в три окна: 20-30 ноября 2021, 21 февраля - 1 марта 2022 и 27 июня - 5 июля 2022.
- Во второй групповой этап квалификации выходят по три лучшие команды из группы. Далее они сформируют четыре группы по шесть команд. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой группы.
- Финальная часть ЧМ-2023 состоится в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.