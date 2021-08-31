Сборная Украины по баскетболу узнала соперников в отборе на ЧМ-2023

Состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира по баскетболу 2023 года, сообщает УНИАН.

В отборе среди европейских команд подопечные Айнарса Багатскиса выступят в группе G. Сборные Грузии, Испании и Северной Македонии стали соперниками Украины.

Результаты жеребьевки

Группа A: Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия

Группа B: Беларусь, Великобритания, Греция, Турция

Группа C: Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения

Группа D: Израиль, Германия, Эстония, Польша

Группа E: Франция, Португалия, Венгрия, Черногория

Группа F: Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия

Группа G: Грузия, Северная Македония, Испания, Украина

Группа H: Россия, Нидерланды, Исландия, Италия

Отбор на чемпионат мира по баскетболу: справка