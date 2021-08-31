Польза или вред: как правильно употреблять стевию

В отличие от искусственных подсластителей, которые сделаны из химических соединений, стевия считается натуральным заменителем сахара, так как получена из растения. Пока все ученые и диетологи сходятся во мнении, что этот продукт безопасно употреблять в умеренных количествах, сообщает Профиль.

Исследования показывают, что стевия является здоровой альтернативой сахару благодаря своей способности снижать общее потребление калорий и помогать контролировать вес. Допустимая суточная доза для подсластителей на ее основе составляет 4 мг/кг веса тела. Остается неясным, что может произойти, если съесть значительно больше этого вещества. Предварительные исследования на людях и животных показали, что у этого сахарозаменителя могут быть и минусы.

Например, группа ученых пришла к выводу, что стевия может способствовать дисбалансу полезных и вредных бактерий в кишечнике, что грозит желудочно-кишечными расстройствами. Другое исследование, проведенное на мышах, показало, что у тех, кто ел стевию в течение 16 недель, увеличилось количество определенных белков, ответственных за воспаление в печени и почках, что со временем могло нанести вред органам.

Исследования на животных необязательно говорят о таком же эффекте у людей. Кроме того, результаты небольшого исследования на людях не означают, что они будут применимы к населению в целом. Поэтому всегда лучше подходить к результатам подобных исследований со скептицизмом и осторожностью. Тем не менее необходимы дополнительные исследования, чтобы сделать однозначный вывод о воздействии стевии на организм.