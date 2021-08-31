В Литве вакцинация третьей дозой начнется в ближайшие недели

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что вакцинация населения третьей дозой вакцины от коронавируса должна начаться в ближайшие недели, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, рекомендацию о вакцинации третьей дозой принял Экспертный совет, который провел исследования антител у людей, которые среди первых в стране вакцинировались от COVID-19.

"Вакцинация должна начаться в ближайшие недели" , - сообщила Шимоните.

Она добавила, что третьей дозой будут прививать людей, которые прошли полный курс вакцинации более 6 месяцев назад.

Автор: Тиберий Юрик