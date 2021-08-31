Отложенный спрос исчерпывается: рост торговли в Украине замедлился

Восстановление экономической активности в Украине происходит медленными темпами и сохраняет зависимость от фискальных стимулов. Так, реальный ВВП во втором квартале вырос всего на 5,4% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Этот показатель является ниже прогноза Национального банка (+7,5%), сообщает UBR.

О замедлении роста экономики, в частности, свидетельствуют показатели экономической активности в сфере розничной торговли, которые замедлились в прошлом месяце до 10,1% по сравнению с 13% в июне 2021-го, написал в Facebook глава совета НБУ Богдан Данилишин. Это, по мнению Данилишина, свидетельствует о постепенном исчерпании фактора отложенного спроса в связи карантином. Теперь развитие торговли зависит от платежеспособности населения.

"Индекс реальной заработной платы в июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года вырос на 0,1%, а по сравнению с июлем 2020 года – на 10,2%" , – добавил Данилишин.

В то же время индекс сельскохозяйственной продукции вырос в январе-июле на 2,5% за год после падения на 8,2% в январе-июне 2021-го. Это стало результатом сбора хорошего урожая. Пшеницы собрали на 17,3% больше по сравнению с прошлым годом, ячменя – на 19,5%, кукурузы – на 6,6%, рапса – на 23,3%.