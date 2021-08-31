В "Киевжилспецэксплуатация" проходят обыски

Столичная прокуратура проводит обыски в помещении КП "Киевжилспецэксплуатация". В рамках расследования кражи денег из бюджета Киева, которые были предусмотрены на капремонт в жилых домах города, сообщает Сегодня.

В течение ноября-декабря 2020 года должностными лицами был заключен ряд договоров с подрядными организациями на капремонт мест общего пользования (подъездов) в жилых домах столицы.

"С целью завладения бюджетными средствами, достоверно зная, что работы в полном объеме не выполнены или выполнены вопреки объемам, предусмотренным тендерной документацией и заключенными договорами, подписали "фиктивные" акты выполненных работ" , – говорится в сообщении.

Сегодня проводятся обыски в коммунальном предприятии. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.