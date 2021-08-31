Клиентам monobank ввели новшество при платежах

При получении платежей у клиентов monobank теперь в выписке отображается фамилия отправителя денег, сообщил сооснователь этого цифрового банка Олег Гороховский в Facebook. Все началось с персональной жалобы Гороховскому одной из клиенток банка, поскольку обращения на "горячую линию" не помогли, сообщает UBR.

Дело в том, что ранее у пользователей не высвечивались фамилии пересылающих средства с карты monobank на карту monobank. Лишь "Анна Б." или "Ирина Б.". Неудобство в том, что в таких случаях приходилось сверять списки по всем контактам в телефонной книге или других мессенджерах, чтобы разобраться, кто же эта "Ирина Б.".

Проблема усугублялась, когда таких переводов "инкогнито" проходило несколько. Возникали неувязки и при бухгалтерских операциях.

"Дарим вам нашу платиновую карту за подсказку и за те неудобства, которые вы из-за нас натерпелись. Если бы вы знали сколько всего мы переосмыслили, исправили и внедрили благодаря таким сообщениям клиентов" , – ответил на замечания Гороховский, исправив проблему.

Напомним, в Украине в скором будущем появятся еще минимум три проекта, похожих на monobank. Например, Fozzy Group, одна из самых больших торгово-промышленных групп Украины, запускает необанк. И сейчас он проходит процесс тестирования.