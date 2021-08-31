Погода 1 сентября: синоптики спрогнозировали дожди и похолодание

В День знаний праздничная линейка во многих областях Украины может омрачиться дождливой погодой﻿. Также в стране в первый день осени продолжает холодать. Теплее всего будет по-прежнему на юго-востоке, но даже там температура не поднимется уже выше 27-28 градусов.

В среду, 1 сентября, на западе Украины будет уже совсем не летняя погода – 16-19°С днем и 10-14°С ночью. В центре, на севере, а также в Харьковской области при этом будет заметно теплее – 21-25°С днем и 10-15°С ночью. В целом же на востоке, а также в Николаевской области, ожидается 24-28°С днем и 13-17°С ночью. И самыми теплыми регионами страны окажутся юг и Крым – там обещают 25-27°С днем и 14-18°С ночью.

Дожди с грозами 1 сентября накроют весь запад страны. Также дождливо, но без грозы, будет частично в центре (кроме Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей), а также на севере. На остальной территории Украины обещают сухую и ясную погоду с небольшой облачностью. Средняя скорость ветра по стране – 7-18 км/час, в Харьковской и Сумской областях возможны шквалы до 22 км/час. В центре и в Крыму будет не так ветрено – обещают 4-14 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 1 сентября на Закарпатье и в Карпатах ожидается значительный дождь (уровень опасности – желтый). В Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 1 сентября ожидается температура от 13 до 22°С, ветер 4-11 км/час и дождь.