Налоговая амнистия и криптовалюты: разъяснение ГНС

На сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности, отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней. Таким образом, оснований для ее отражения декларантом в одноразовой (специальной) добровольной декларации нет, сообщает РБК-Украина.

Такое разъяснение Государственной налоговой службы (ГНС) было опубликовано на сайте службы.

Напомним, с 1 сентября 2021 года начинается одноразовое (специальное) добровольное декларирование. Украинцы могут задекларировать активы (размещенные на территории Украины и/или за ее пределами), с которых не были уплачены налоги.

Декларирование будет происходить путем подачи декларации в Государственную налоговую службу Украины.

Автор: Александр Белоус