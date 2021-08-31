В Кирилловке в летнем лагере детей держали в антисанитарии

В детском учреждении оздоровления и отдыха на Косе Пересыпь в Кирилловке обнаружили многочисленные нарушения. К этому заведению у специалистов были вопросы еще в начале сезона﻿, сообщает Depo.ua.

Как рассказали в ГУ Госпотребслужбы в Запорожской области, последняя проверка 27 августа показала, что недостатки не только не исправили — ситуация значительно ухудшилась.

В детском учреждении работали сотрудники с просроченными медицинскими справками, для питания детей использовали продукты сомнительного качества: молочную и мясную продукцию, которая не имела товарно-транспортной накладной, замороженные сырники-полуфабрикаты собственного производства. К тому же в лагере не соблюдался распорядок дня, несвоевременно готовили обед и полдник, даже не был организован надлежащим образом питьевой режим детей.

Что уж говорить о соблюдении карантинных норм, если в санитайзерах для антисептиков находилась жидкость неизвестного происхождения, а сами они были оплетены паутиной с насекомыми.

Этим перечень санитарных нарушений не ограничивается, поэтому не удивительно, что в пищеблоке детского лагеря обнаружили кишечную палочку.

По итогам проверки кирилловского заведения пятеро его сотрудников привлечены к административной ответственности, в том числе руководитель лагеря и заведующая производством.