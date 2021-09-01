Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне

С приближением первых холодов так и хочется приобрести себе новенький свитер. Но покупая новую вещь, не стоит совершать старых ошибок, сообщает РБК-Украина.

Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram рассказала, какая модель свитера осталась в прошлом сезоне.

Какой свитер не стоит покупать: примеры луков

Обтягивающий свитер - пока не тренд.

фото: instagram.com/tanya.myname

С декором в виде бисера и бусинок, страз и пайеток.

фото: instagram.com/tanya.myname

Длинные и облегающие.

фото: instagram.com/tanya.myname

С коротким рукавом.

фото: instagram.com/tanya.myname

С воротником хомутом.

фото: instagram.com/tanya.myname

С рюшами.

фото: instagram.com/tanya.myname

С разрезами.

фото: instagram.com/tanya.myname

Бесформенные.

фото: instagram.com/tanya.myname

Автор: Татьяна Турчаникова