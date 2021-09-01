Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне
С приближением первых холодов так и хочется приобрести себе новенький свитер. Но покупая новую вещь, не стоит совершать старых ошибок, сообщает РБК-Украина.
Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram рассказала, какая модель свитера осталась в прошлом сезоне.
Какой свитер не стоит покупать: примеры луков
- Обтягивающий свитер - пока не тренд.
- С декором в виде бисера и бусинок, страз и пайеток.
- Длинные и облегающие.
- С коротким рукавом.
- С воротником хомутом.
- С рюшами.
- С разрезами.
- Бесформенные.
Автор: Татьяна Турчаникова