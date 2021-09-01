Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне

С приближением первых холодов так и хочется приобрести себе новенький свитер. Но покупая новую вещь, не стоит совершать старых ошибок, сообщает РБК-Украина.

Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram рассказала, какая модель свитера осталась в прошлом сезоне.

Какой свитер не стоит покупать: примеры луков

  • Обтягивающий свитер - пока не тренд.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне
фото: instagram.com/tanya.myname

  • С декором в виде бисера и бусинок, страз и пайеток.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне
фото: instagram.com/tanya.myname

  • Длинные и облегающие.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне
фото: instagram.com/tanya.myname

  • С коротким рукавом.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне
фото: instagram.com/tanya.myname

  • С воротником хомутом.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне
фото: instagram.com/tanya.myname

  • С рюшами.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне
фото: instagram.com/tanya.myname

  • С разрезами.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне
фото: instagram.com/tanya.myname

  • Бесформенные.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне
фото: instagram.com/tanya.myname

Автор: Татьяна Турчаникова

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