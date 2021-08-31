"Энергоатом" подписал меморандум о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС

ГП НАЭК "Энергоатом" и американская электротехническая компания Westinghouse electric подписал меморандум о совместном строительстве энергоблоков АЭС, сообщает Интерфакс-Украина.

"Приветствую подписание меморандума между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем - еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта - до $30 млрд", - написал Зеленский в соцсети Twitter.

Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд. pic.twitter.com/xU4MwuHKsb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Компания Westinghouse electric существует с 1886 года и занимается проектированием энергоблоков АЭС с начала ХХІ века. Также корпорация контролирует до 50% коммерческих энергоблоков в мире и 31% рынка поставок ядерного топлива.

На украинском рынке Westinghouse работает с 1992 года как поставщик услуг по модернизации систем безопасности украинского парка реакторов и поставщик топлива для АЭС.