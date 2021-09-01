Модные кофты на осень 2021: какие модели будут актуальными

Осень обещает быть прохладной, поэтому стоит запастись несколькими модными кофтами, которые смогут вас согреть, сообщает УНИАН.

Кофты с рукавами-буфами

Присмотритесь к кофтам с объемными рукавами, которые будут выделяться на фоне приталенного кроя. В холодную пору они не только вас согреют, но и дополнят стильный образ.

Модные кофты на осень 2021 / pexels.com

Яркие свитера

В холодное время года всегда хочется немного красок. Поэтому на помощь придут модные яркие свитера, которые в 2021 года точно должны быть в вашем гардеробе.

Модные кофты на осень 2021 / pexels.com

Короткие кофты

Если летом мы массово скупали кроп-топы, то осенью 2021 обратите внимание на коротенькие кофты. Под них стоит надевать джинсы с высокой посадкой, чтобы не простудиться.

Модные кофты на осень 2021 / pexels.com

Свитшот и худи

Хотите добавить немного спорта в свой образ? Или хотите комфортно чувствовать себя на прогулке? Тогда скорее закупайте объемные худи и свитшоты. Сейчас рынок предлагает огромное количество вариантов оверсайз одежды.

Модные кофты на осень 2021 / pexels.com

Вязаные свитера

Это тренд, который вряд ли когда-то сдаст свои лидерские позиции. В таких вещах уютно, комфортно и тепло. При этом важно знать, как правильно носить вязаные свитера. Обращайте внимание на фасон, чтобы он не прибавил вам лет 10. Отдавайте предпочтение более молодежным моделям, которые будут выглядеть стильно осенью 2021.