Зеленский в США подписал документы энергетической сферы

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского, который находится в США с рабочим визитом, подписаны два документа относительно энергетической отрасли, сообщает УНИАН.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Гренхольма подписали совместное заявление Департамента энергетики США и Министерства энергетики по усилению двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата.

Документ предусматривает усиление двустороннего взаимодействия в вопросах улучшения надлежащего корпоративного управления на государственных предприятиях энергетического сектора Украины, в частности путем привлечения международных независимых наблюдательных советов.

"Заявление также фиксирует готовность Соединенных Штатов Америки помогать Украине в вопросах развития более конкурентоспособных и прозрачных энергетических рынков, декарбонизации экономики и обеспечения энергетической безопасности и экспортного потенциала государства путем разработки и внедрения комплексного плана энергетического сектора, который предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в сферах ядерной энергетики, солнечной и ветровой энергии, водорода, накопления энергии, улавливание, использование и хранение углерода, кибер- и физической безопасности, а также других технологий" , – говорится в сообщении ОП.

Кроме того, врио президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент, исполнительный директор компании Westinghouse Electric Патрик Фрагман подписали меморандум о взаимопонимании между компаниями. Документ предусматривает привлечение технологии компании Westinghouse Electric по строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт.

В Офисе президента пояснили, что реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около $25 млрд кроме учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления.