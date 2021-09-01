Aurora Nails: новый тренд маникюра, вдохновленный северным сиянием

Маникюр с эффектом северного сияния пришел к нам из Южной Кореи. Рассказываем, что это такое и почему этот тренд покоряет мир со скоростью света, сообщает Сегодня.

Маникюр Aurora Nails ﻿﻿ получил свое в название в честь богини зари Авроры, которая путешествовала с востока на запад, возвещая о восходе солнца и начале нового дня. Древнегреческие поэты использовали это имя для обозначения рассвета – игры цветов радуги на фоне темного неба. В английском варианте Aurora Borealis означает северное сияние.

На сегодняшний день в Instagram по тегу #AuroraNails можно найти уже более 90 000 постов. С каждым днем он становится все популярнее. Маникюр Aurora Nails завораживает, создавая некий футуристический эффект.

Повторить такой можно, конечно, в салоне у профессионального мастера, либо купив флуоресцентные , перламутровые лаки для ногтей или лаки с шиммером.

Несколько вариантов трендового маникюра, который наверняка захочется повторить.