Зеленский рассказал в США о грязном российском газе
Президент Владимир Зеленский в рамках своего визита в США провел встречу с министром энергетики Дженнифер Гренхольм, в ходе которой обсудил актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона., сообщает Деловая столица.
Стороны обменялись мнениями относительно угроз "Северного потока — 2" для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Было констатировано общность подходов Украины и США относительно рисков, составляет этот проект.
"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", — отметил президент Украины.
Зеленский отметил важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия. Именно поэтому, по его словам, важно как можно скорее начать регулярные трехсторонние консультации в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.
Стороны детально обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и «зеленой» трансформации.
"Мы сознательно выбрали путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли", — сказал Зеленский, отметив, что привлечение США к этому проекту открывает возможности для развития нового качества партнерства.