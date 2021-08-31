Зеленский рассказал в США о грязном российском газе

Президент Владимир Зеленский в рамках своего визита в США провел встречу с министром энергетики Дженнифер Гренхольм, в ходе которой обсудил актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона.﻿, сообщает Деловая столица.

Стороны обменялись мнениями относительно угроз "Северного потока — 2" для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Было констатировано общность подходов Украины и США относительно рисков, составляет этот проект.

"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции" , — отметил президент Украины.

Зеленский отметил важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия. Именно поэтому, по его словам, важно как можно скорее начать регулярные трехсторонние консультации в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Стороны детально обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и «зеленой» трансформации.