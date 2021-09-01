В РФ закатили истерику из-за поступка украинского легкоатлета

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оскорбил украинского спортсмена Игоря Цветова, который не захотел делать совместную фотографию с представителями Паралимпийского комитета России (ПКР) на пьедестале почета, сообщает Обозреватель.

Инцидент произошел во время торжественной церемонии награждения победителей забега на 100 метров на Паралимпиаде-2020.

Цветов отошел от россиян на пьедестале

Мамиашвили в интервью RT заявил, что считает себя "вменяемым человеком", а украинца назвал "глупым и ущербным". По мнению главы ФСБР Цветов таким поступком проявил неуважение в первую очередь к самому себе и унизил Украину.

Михаил Мамиашвили. Источник: kommersant.ru

"Здесь без лечащего врача разобраться сложно. Самое страшное, что идиоты выдают это за некий патриотизм" , — заявил Мамиашвили.

Игорь Цветов с медалью Паралимпиады-2020

27-летний уроженец Николаева заявил﻿, что его поступок можно трактовать по-разному, и кто-то увидит в этом неуважение к конкурентам, а для кого-то это будет уважение к Украине.

Медальный забег для украинца

Напомним, что на Олимпиаде-2020 украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих после соревнований сфотографировалась в обнимку с победительницей Марией Ласицкене.

Совместное фото Ярославы Магучих с Марией Ласицкене.

Этот снимок вызвал большой скандал.

Ярослава Магучих

Позже Магучих оправдалась за это словами, "враг готов на все" .