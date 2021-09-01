Пекин показал Землю с китайской космической станции

Китайские астронавты Тан Хунбо и ни Хайшенг сделали несколько ярких кадров на которых продемонстрировали Землю за которой космонавты имеют возможность наблюдают ежедневно из иллюминаторов станции. Также космическое управление поделилось видеороликом который был снят во время выхода в открытый космос, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба﻿ Twitter-аккаунта Китайского национального космического управления (CNSA)

Как утверждают пользователи на первом кадре, которые сделал Ни Хайшенг, можно увидеть усеян огоньками и аэропорт Пекин Дасин, который расположен в провинции Хэбэй на расстоянии 46 километров от столицы.

Фото: Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции (twitter.com/CNSAWatcher)

Фото: Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции (twitter.com/CNSAWatcher)

Фотографии, сделанные астронавтом Тан Хунбо поражают своей масштабностью не меньше.

Фото: Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции (twitter.com/CNSAWatcher)

Фото: Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции (twitter.com/CNSAWatcher)

Также Хунбо продемонстрировал планировку спальни космонавтов первой китайской космической станции Тянгун-1, которая была запущена в космос еще в 2011 году.

Фото: Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции (twitter.com/CNSAWatcher)

Астронавты Лю Бомин и не Хайшен продемонстрировали видеоролик во время которого они во второй раз вышли в открытый космос, чтобы установили расширенные помповые агрегаты и немножко поднять панорамную камеру космической станции.