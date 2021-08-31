Навальному давали гарантии, что его не арестуют
Российскому оппозиционеру Алексею Навальному перед возвращением в РФ из Германии давали гарантии, что его не арестуют, сообщает Украина 24.
Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон.
"Алексей Навальный, который, как и Ходорковский в свое время, поверил западным партнерам, что его не тронут в России… Ему дали гарантии, я об этом знаю. И вскоре один из моих гостей объявит это во всеуслышание. Грустно, что Навальный поверил, что он вернулся, его приняли, арестовали и что он теперь сидит. Это очень грустно. Вообще все, что происходит в России, так грустно – аж до слез", - сказал журналист.