Навальному давали гарантии, что его не арестуют

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному перед возвращением в РФ из Германии давали гарантии, что его не арестуют, сообщает Украина 24.

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон.