Скорость движения в Париже снижена до 30 км/ч

В Париже вступило в силу решение мэрии об ограничении максимальной скорости движения 30 километрами в час, сообщает NEWSru.

Инициатива призвана снизить вредные выбросы, увеличить безопасность движения и заставить горожан пересесть на общественный транспорт.

С целью сделать столицу Франции более экологически чистой, ликвидировано 60000 из 144000 парковочных мест на парижских улицах. Водителям предложено пользоваться подземными стоянками. Тротуары расширены, во многих местах проложены велодорожки.

Согласно опросам общественного мнения, 59% парижан поддерживают инициативу. Однако против нее выступают 61% жителей региона Иль-де-Франс.

Противники инициативы заявляют, что ограничение скорости снизит пропускную способность парижских улиц. Пробки приведут к увеличению выхлопов и потере рабочего времени.