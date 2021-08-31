За четыре месяца на юге Испании произошло 2 тысячи землетрясений

В районе разлома в море Альборан (входит в состав Средиземного) за последние четыре месяца зафиксировано более 2 тысяч землетрясений, сообщает Noticia.

В частности, толчки ощущались в испанских городах Гранада, Малага и Альмерия, а также в Мелилье.

В основном речь идёт о совсем слабых землетрясениях, но в прошлую субботу было зафиксировано самое сильное за последние месяцы землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера. Всего за указанный промежуток времени только 16 землетрясений были мощнее 4 баллов.