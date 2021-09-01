Ученые обнаружили новый вид ящериц

В Перу ученые нашли новый вид ящериц, которые свои окрасом напоминают мифических драконов. Животное обнаружили в тропическом лесу Анд, сообщает Обозреватель.

Новый вид получил название Enyalioides feiruzae, он относится к семейству Feiruzae, говорится в журнале Evolutionary Systematics. Особенно яркий окрас получают самцы ящериц. В своем арсенале у них есть коричневый, бирюзовый, серый, зеленый и белый цвета.

Ящерица Enyalioides feiruzae,. Источник: Evolutionary Systematics

У самок также есть яркие украшения тела. Их зеленовато-зеленые туловища украшены темно-коричневыми линиями на спине, конечностях и хвосте, а также пятнами по бокам.

Также у "драконов" иная форма чешуи, а около глотки есть черное пятно. На голове чешуйки за надбровными дугами ящерицы увеличены и заострены. У ящерицы также есть большой гребень на спине.

Новый вид похож на драконов. Источник: Evolutionary Systematics

Среда обитания ящериц – кусты и деревья на высоте от 20 до 150 сантиметров над землей.