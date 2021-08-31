Байден официально объявил о завершении миссии в Афганистане

США завершили военную миссию в Афганистане и эвакуация людей из страны была успешна. При этом он признал, что просчитался в вопросе готовности афганской армии, сообщает Деловая столица.

"Мы вчера закончили 20-летнюю миссию в Афганистане. Самую длительную миссию в нашей истории… Мы эвакуировали 123 тысячи человек" , — отметил президент.

По словам президента, успешность эвакуации людей из страны была результатом мужества военнослужащих и дипломатов.

"Ни одно государство такого не делало, только США. Успех этой миссии был результатом мужества наших военных и дипломатов" , — добавил лидер США.

Также Байден признался в том, что перед принятием решения по выходу американских сил, рассчитывал на то, что в стране остались хотя бы 300 тысяч афганских военнослужащих, однако — просчитался.

Напомним, военная операция западных союзников в Афганистане завершилась, согласно договоренностям, 31 августа. Радикальное исламистское движение "Талибан" взяло почти всю страну под полный контроль.