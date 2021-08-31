Моргенштерн нецензурно ответил Гордону на вопрос, "чей Крым?"

Российскому рэперу Моргенштерну все равно кто у кого забрал Крым. Его интересует только возможность выступать в Украине, поэтому он уже шесть раз отказывался от концертов на аннексированном полуострове, сообщает Сегодня.

Об этом Моргенштерн рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Я очень хочу приехать в Украину. Там самые сумасшедшие концерты. Политикой занимайтесь сами, нас не трогайте... Мне пох*ю, потому, что я знаю, что если я выступлю в Крыму, меня не пустят в Украину. Мне пох*й, кто забрал, что забрал, за что забрал, я просто хочу выступать в Украине, поэтому я в Крым не поеду" , – заявил Моргенштерн.

В этом же интервью Моргенштерн заявил о президентских амбициях. Кроме того, российский рэпер нецензурно срифмовал фамилию Гордона, предложив украинскому журналисту назвать интервью с ним нетрадиционно.

Во время интервью Дмитрию Гордону скандальный рэпер Моргенштерн рассказал о том, что собирает деньги на лечение ребенку, после чего заплакал.