Новая помощь США будет включать поставки Javelin в Украине. Киев считает это критически важным для защиты от боевиков на Донбассе, сообщает РБК-Украина.

Военная помощь призвана продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины.

"Наращивание Россией сил и средств вдоль украинской границы выявило недостатки в способности украинских военных защититься от российского вторжения. Значительные пробелы в потенциале Украины должны быть срочно устранены для усиления сдерживания в свете нынешней российской угрозы" , - говорится в сообщении администрации Байдена Конгрессу.

Напомним, что США обязались выделить Украине 60 млн долларов помощи до встречи Зеленского и Байдена.

Автор: Анна Полисученко