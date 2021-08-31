Новая помощь США будет включать поставки Javelin
Новая помощь США будет включать поставки Javelin в Украине. Киев считает это критически важным для защиты от боевиков на Донбассе, сообщает РБК-Украина.
Военная помощь призвана продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины.
"Наращивание Россией сил и средств вдоль украинской границы выявило недостатки в способности украинских военных защититься от российского вторжения. Значительные пробелы в потенциале Украины должны быть срочно устранены для усиления сдерживания в свете нынешней российской угрозы", - говорится в сообщении администрации Байдена Конгрессу.
Напомним, что США обязались выделить Украине 60 млн долларов помощи до встречи Зеленского и Байдена.
Автор: Анна Полисученко