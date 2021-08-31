Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

Министры обороны Украины и США подписали во вторник в Вашингтоне соглашение о стратегических основах оборонного партнерства, сообщает Интерфакс-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это соглашение "новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере.

"Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ ", - написал он в сети твиттер.