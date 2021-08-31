Жена подсанкционного Козака сменила личность

Российская налоговая служба полностью сменила имя и фамилию гражданской жене соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, который находится под украинскими санкциями. Теперь Наталья Лавренюк – Светлана Жучкова, сообщает Сегодня.

Журналисты программы "Схемы" утверждают, что дата и место рождения, серия и номер паспорта и иденфитикационный номер у "Жучковой" на официальном сайте Федеральной налоговой службы России те же, что ранее у Лавренюк. Также там указана такая же недвижимость в собственности.

Следует отметить, что на Наталью Лавренюк оформлено значительное количество недвижимости и бизнеса, в частности квартира в Москве стоимостью 13 млн долларов, и доля в нефтяном бизнесе в России, деятельность которого легла в основу украинских санкций.

При этом еще по состоянию на февраль 2021 года этот же ресурс указывал, что эти документы принадлежат Наталье Николаевне Лавренюк 1975 года рождения.