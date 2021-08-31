Украинская паралимпийка завершила карьеру, расплакавшись в эфире

Прославленная украинская спортсменка Лидия Соловьева, выступающая в пауэрлифтинге заняла четвертое место на Паралимпиаде-2020 и завершила карьеру. После выступлений во время интервью 43-летняя днепрянка не смогла сдержать эмоций и расплакалась, сообщает Обозреватель.

Соловьева на Играх в Токио

Соловьева, которая в 2004, 2008 и 2016 годах становилась чемпионкой Паралимпиад, поблагодарила всех, а особенно тренера Александра Алферова за доверие. Спортсменка заявила, что 4-е место на Параиграх в Токио это "самое худшее" и попросила у всех прощение за то, что не оправдала доверие.

Итоговый протокол

"Последний подход не удался и ушла от нас медаль. Я всех подвела. Я хочу всем сказать, что это был мой последний старт. Всем спасибо огромное. Я ухожу со спорта. Хотелось бы это делать с хорошей точкой, но будем уходить как есть... Я ухожу с позором" , – заявила Лидия Валентиновна.

Соловьева родилась с поражением опорно-двигательного аппарата с врожденным нанизмом ( аномально низкий рост взрослого человека, вызванный нехваткой гормона соматропина). Мать ее бросила еще в роддоме. Девочка воспитывалась в интернате.

Соловьева на Паралимпиаде-2014

После детдома миниатюрную девушку (рост — 128 см, вес — 39 кг) отправили учиться на швею, но она выбрала пауэрлифтинг. После успеха на Паралимпиадах и новостях в СМИ ее узнала мать и нашла ее, начавши жить вместе.

В честь Соловьевой открыли звезду на Аллее звезд

В июле этого года в Киеве на Аллее звезд в честь Соловьевой установили звезду с ее именем.